Чемпіон світу з боксу Менні Пакьяо зламав ніс українському спаринг-партнерe
16:24, 28 жовтня 2014Спорт
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Віктор Постол отримав травму на тренуванні
Пакьяо дуже старанно готується до чемпіонського бою / xsport.ua
Чемпіон світу в напівсередній вазі за версією WBO Менні Пакьяо зламав ніс свого спаринг-партнерe Віктору Постолу.
Про це повідомляє Хsport.ua з посиланням на Boxing News 24.
Українець працює з Пакьяо, тому що тренер Фредді Роач вважає його схожим за стилем до майбутнього суперника філіппінця Кріса Алгієрі.
«Менні зламав Постолу ніс три дні тому. Але з Постолом все в порядку. Я його треную. Він боєць, жорсткий хлопець і додому не поїде», - розповів Роач.
Поєдинок за титул чемпіона світу між Пакьяо і Алгієри відбудеться 22 листопада в Макао.
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