Чемпіон світу з боксу Менні Пакьяо зламав ніс українському спаринг-партнерe

Чемпіон світу в напівсередній вазі за версією WBO Менні Пакьяо зламав ніс свого спаринг-партнерe Віктору Постолу.

Про це повідомляє Хsport.ua з посиланням на Boxing News 24.

Українець працює з Пакьяо, тому що тренер Фредді Роач вважає його схожим за стилем до майбутнього суперника філіппінця Кріса Алгієрі.

«Менні зламав Постолу ніс три дні тому. Але з Постолом все в порядку. Я його треную. Він боєць, жорсткий хлопець і додому не поїде», - розповів Роач.

Поєдинок за титул чемпіона світу між Пакьяо і Алгієри відбудеться 22 листопада в Макао.