Михайличенко вболіватиме за збірну Росії

Новий головний тренер збірної України Олексій Михайличенко, який збирається на чемпіонат Європи-2008, щоб спостерігати за майбутніми суперниками по відбірковій групі ЧС-2010 хорватами, зізнався, що в Австрії і Швейцарії вболіватиме за росіян.

"Від щирого серця бажаю братам-слов`янам вдалого виступу, - сказав він. - Група у них непроста, але, на мій погляд, у збірної Росії непоганий потенціал, і якщо вона його використає, як мінімум проб`ється в плей-офф. Мені здається, те, що зробила Україна на ЧС-2006, благотворно вплинуло на Росію, а те, що вдалося нашим північним сусідам в наступному відбірковому циклі, має аукнутися у нас".

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