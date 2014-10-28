Кубок України, 1/8 фіналу, "Динамо" - "Карпати": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Києві проходить матч 1/8 фіналу Кубка України з футболу, в якому "Динамо" приймає львівські "Карпати".

Перша гра, що відбулася у Львові місяць тому, завершилася з рахунком 1:0 на користь "Динамо", повідомляє офіційний сайт турніру.

Господарям поля досить звести матч внічию, щоб вийти до чвертьфіналу змагань. У той же час львів'янам необхідно перемагати з будь-яким рахунком, крім 1:0. При перемозі з результатом 2:1, 3:2 і т.д., "Карпати" вийдуть у наступне коло змагань завдяки більшій кількості забитих голів на полі суперника. У разі повторення результату першого матчу (0:1) буде призначено додатковий час, а при необхідності - серія пенальті.

Нагадаємо, що у першій грі у Львові єдиний гол на самому початку гри, на 4-й хвилині, забив польський легіонер "Динамо" Лукаш Теодорчик.

Київське "Динамо" в нинішньому сезоні є одним з лідерів національного чемпіонату. Команда у 9 турах виграла 7 матчів при 2 нічиїх. Кияни ще жодного разу не програли на внутрішній арені - в матчах Прем'єр-ліги і Кубка України. З 23 очками в активі "Динамо" займає 2-е місце в турнірній таблиці, відстаючи від дніпропетровського "Дніпра" на 2 бали і настільки ж випереджаючи донецький "Шахтар".

У свою чергу, "Карпати" є одним з аутсайдерів Прем'єр-ліги нинішнього сезону. З 9 матчів команда виграла лише 2, при 2 нічиїх та 5 поразок. У турнірній таблиці у львів'ян в активі 5 очок (замість 8) і команда займає 12-е місце з 14 колективів. "Карпати" були позбавлені 3 очок через невиконання з боку клубу фінансових зобов'язань за контрактом македонського голкіпера Мартіна Богатінова, який виступав у складі команди в 2011-2013 роках.

На котируваннях букмекерських контор безумовним фаворитом гри є київське "Динамо". На перемогу господарів поля ставки приймаються з коефіцієнтом 1,18 до 1, на нічию - 8 до 1, а на перемогу "Карпат" - 17 до 1. У той же час, ставка на прохід в наступний раунд "Динамо" приймається з розрахунку 1,001 до 1, а на вихід у чвертьфінал "Карпат" - 21 до 1.