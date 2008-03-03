Протасов сподівається, що запотиличник від Динамо піде на користь Дніпру

Наставник дніпропетровського клубу прокоментував "ганьбу" своєї команди на очах власних уболівальників в матчі з київським Динамо (0:4).

"Повинен сказати, що рахунок для нас дуже важкий. Напевно, такого результату ми сьогодні не заслужили. Не можна сказати, що Динамо створило так вже багато моментів, але було дуже багато нез`ясовних помилок, за які ми поплатилися. Можна сказати, що сьогодні ми заплатили ще й за перебування на першому місці впродовж всієї зими. Не вийшло у нас бути лідерами і увійти до другої частини сезону з такими ж голодними очима і з тим бажанням, що було в першому колі", - відзначив Протасов.

"Сподіваюся, запотиличник, який ми сьогодні одержали, допоможе нам опустити голови і почати все спочатку: боротьбу за кожен м`яч, добування кожного очка. Нам потрібно забути всі минулі заслуги і починати пахати на полі як команда, яка не може виграти тільки за рахунок класу. Потрібна обов`язково і стовідсоткова віддача на полі. Як тренер я беру на себе всю відповідальність за результат і хотів би звернутися до уболівальників не відвертатися від команди. Разом намагатимемося досягти доброго результату цього сезону. Все ще в наших руках", - сказав тренер дніпропетровців.

Олег Протасов привітав суперника з перемогою, але відзначив, що результат матчу міг скластися зовсім інакше, якби...

"Перш за все, хочу привітати Динамо з перемогою. Вони добилися того, чого хотіли. А розбирати гру суперника мені б не хотілося. Думаю, ми могли сьогодні закінчити матч і з іншим результатом. У нас були не стовідсоткові, а тисячевідсоткові моменти за рахунку 0:2, і якби ми хоч би один реалізували, все могло скластися інакше. Буває таке, що у однієї команди не виходить нічого, а у іншої все виходить. У Динамо, окрім голів, й моментів практично не було, а другий гол не можна навіть і моментом назвати – просто відбулася помилка гравця, що посковзнувся".

Football.ua