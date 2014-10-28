Новозеландський боксер Паркер відмовився спарингувати з Кличком в рамках підготовки до бою з Пулєвим
Перспективний новозеландський суперважкоатлет Джозеф Паркер вже вдруге відхилив пропозицію команди українця Володимира Кличка стати його спаринг-партнером під час підготовки до бою з болгарином Кубратом Пулєвим
Причиною відмови Паркера, за словами його тренера Кевіна Баррі, стало небажання переривати графік підготовки до його наступного поєдинку, який запланований на 6 грудня, повідомляє boxingnews.com.ua.
З цієї ж причини команда Паркера відмовилася і від спарингів з британцем Тайсоном Ф'юрі, який 29 листопада проведе матч-реванш зі своїм співвітчизником Дереком Чісорою, і який також хотів бачити молодого новозеландця своїм спаринг-партнером.
Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Пулєв відбудеться 15 листопада в Гамбурзі (Німеччина).
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