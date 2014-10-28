Новозеландський боксер Паркер відмовився спарингувати з Кличком в рамках підготовки до бою з Пулєвим

Причиною відмови Паркера, за словами його тренера Кевіна Баррі, стало небажання переривати графік підготовки до його наступного поєдинку, який запланований на 6 грудня, повідомляє boxingnews.com.ua.

З цієї ж причини команда Паркера відмовилася і від спарингів з британцем Тайсоном Ф'юрі, який 29 листопада проведе матч-реванш зі своїм співвітчизником Дереком Чісорою, і який також хотів бачити молодого новозеландця своїм спаринг-партнером.

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Пулєв відбудеться 15 листопада в Гамбурзі (Німеччина).

Читайте всі новини про бій Володимир Кличко - Кубрат Пулєв завдяки прес-туру у Гамбург, організованого офіційним фан-клубом братів Кличків спільно з брендом "Хортиця". ТМ "Хортиця - абсолютна якість".