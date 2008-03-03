Моурінью хочуть бачити в Японії

Зірка японського футболу Хідетоші Наката планує запросити колишнього тренера «Челсі» Жозе Моурінью на пост головного тренера однієї з команд, які зіграють виставковий матч в Якогамі в червні 2008 року. У грі, яка буде присвячена охороні навколишнього середовища, планується також участь Стівена Джеррарда, Дідьє Дрогба, Андрія Шевченка, а також Луїша Фігу, повідомляє Совспорт з посиланням на Reuters.