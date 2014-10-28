Росію і Україну розведуть по групах на ЧС-2018 - президент ФІФА

Про це заявив на прес-конференції в Москві президент Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) Йозеф Блаттер, повідомляє Р-Спорт.

ФІФА, як правило, розводить країни по різних групах під час жеребкування кваліфікаційних та фінальних турнірів чемпіонату світу, в разі напружених політичних відносин між державами. По різних групах зазвичай розносяться команди Росії та Грузії, Вірменії та Азербайджану.

"Росію і Україну розведуть по різних групах. Можете бути в цьому впевнені", - сказав Блаттер.

У фінальних стадіях турніру раніше така практика не застосовувалася. Збірна Росії гарантувала собі участь у фінальній стадії чемпіонату світу, як господар турніру. Збірна України візьме участь у кваліфікаційному турнірі.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2010-го року Росія отримала право прийняти Чемпіонат світу-2018.

В останні місяці лунають численні заклики відібрати у Росії право проведення великих спортивних подій, включаючи ЧС-2018, із-за анексії РФ українського Криму, підтримки терористичних організацій ЛНР і ДНР на сході України, а також включення трьох кримських клубів до складу учасників чемпіонату Росії з футболу.

ФІФА ігнорує ці заклики, підкреслюючи що спорт поза політикою.