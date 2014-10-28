Українська шпажистка Почкалова здобула «золото» етапу Кубка світу
11:54, 28 жовтня 2014Спорт
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На першому в новому сезоні етапі Кубка світу з фехтування на шпагах скарбничка української збірної поповнилася медаллю найвищого ґатунку.
Анфіса Почкалова здобула перше золото етапу Кубка світу в кар`єрі / noc-ukr.org
Авторкою золотої нагороди змагання, що відбулося в італійському місті Ліньяно, стала Анфіса Почкалова, повідомляє НОК України.
У півфіналі та фіналі українка здолала таких іменитих суперниць, як срібну призерку лондонської Олімпіади Брітту Хайдеманн та срібну призерку пекінських Ігор Ану Марію Бранзу, чим забезпечила собі перше в кар'єрі «золото» етапу Кубка світу у дорослій віковій категорії.
До сьогоднішнього дня Почкалова була відома лише своїми успіхами на молодіжному рівні. Зокрема, вона виборола бронзу у складі збірної України в командних змаганнях шпажистів Універсіади-2013.
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