Українська шпажистка Почкалова здобула «золото» етапу Кубка світу

Авторкою золотої нагороди змагання, що відбулося в італійському місті Ліньяно, стала Анфіса Почкалова, повідомляє НОК України.

У півфіналі та фіналі українка здолала таких іменитих суперниць, як срібну призерку лондонської Олімпіади Брітту Хайдеманн та срібну призерку пекінських Ігор Ану Марію Бранзу, чим забезпечила собі перше в кар'єрі «золото» етапу Кубка світу у дорослій віковій категорії.

До сьогоднішнього дня Почкалова була відома лише своїми успіхами на молодіжному рівні. Зокрема, вона виборола бронзу у складі збірної України в командних змаганнях шпажистів Універсіади-2013.