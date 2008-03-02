Результати 28 туру англійської Прем`єр-ліги

В неділю двома матчами завершився 28 тур англійської Прем`єр-ліги:

"Евертон" - "Портсмут" 3:1

Голи: Якубу 1, 81, Кехілл 73 - Дефо 37

"Болтон" - "Ліверпуль" 1:3

Голи: Коен 79 - Яаскалайнен автогол, Бабель 59, Ауреліо 75

Наставник "Ліверпуля" Рафаель Бенітес залишився задоволений грою своєї команди. Ця перемога дозволила "червоним" знову включитися в боротьбу за четверте місце в турнірній таблиці. "Кожна перемога дуже важлива, особливо на даному етапі чемпіонату, адже ми знову входимо в боротьбу за четвертий рядок турнірної таблиці, - цитує Бенітеса офіційний сайт "червоних". - Якщо нам вдасться перемогти "Вест Хем", то зможемо спокійніше провести наступні зустрічі проти "Ньюкасла" і "Інтера" в Лізі чемпіонів. Дуже важливо продовжувати переможну серію, що допоможе також підняти моральний дух команди".

Іспанський фахівець також відзначив гру голландця Бабеля, який забив свій восьмий м`яч за "Ліверпуль". "Бабель провів хороший матч. У нього було дуже багато можливостей для атаки, адже захисники "Болтона" повинні були постійно стежити за діями Торреса і Джеррарда, що було на руку Бабелю", - відзначив Бенітес.

Чемпионат.ру