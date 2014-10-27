"Дніпро" розтрощив "Волинь" у матчі Кубка України (відео голів)

У Дніпропетровську завершився матч 1/8 фіналу Кубка України з футболу, в якому "Дніпро" переграв луцьку "Волинь" з рахунком 4:0 і за сумою двох матчів вийшов до чвертьфіналу змагань.

Доля путівки до чвертьфіналу вирішилася в середині другого тайму.

"Дніпро" програв перший матч у Луцьку з рахунком 0:1 і в повторній грі господарям дніпропетровської "Дніпро-Арени" необхідно було вигравати з різницею в 2 м'ячі і більше. І суперник зміг гідно протистояти супернику лише трохи більше тайму.

Рахунок за сумою двох матчів в кінцівці першого тайму, на 37-й хвилині, зрівняв Євген Чеберячко. Після навісу з кутового Джаба Канкава скинув м'яч на дальню штангу і Чеберячко головою завдав точний удар - 1:0.

А вже на самому початку другої половини гри, на 57-й хвилині, Руслан Ротань вивів дніпропетровців вперед в загальному рахунку. Іван Стрініч зліва увійшов у штрафну і відпасував під удар Руслану Ротаню, який точно пробив низом у ближній кут. "Дніпро" продовжував атакувати і на 72-й хвилині Євген Коноплянка зліва увірвався в штрафну, обіграв Олега Гуменюка і м'яко навісив на дальню штангу, де Євген Селезньов відправив м'яч у сітку - 3:0. Нарешті, на 87-ій хвилині після розрізної передачі Євгена Шахова м'яч підхопив Нікола Калініч, який увійшов у штрафну і пробив точно в ближню "дев'ятку" воріт суперника - 4:0.

Таким чином, рахунок за сумою двох матчів став 4:1 на користь "Дніпра", який вийшов в 1/4 фіналу.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні донецький "Шахтар" вдруге розгромив "Полтаву" (4:1), перемігши за сумою двох матчів з рахунком 9:2.

27-30 жовтня відбуваються матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу. Ще 6 матчів цієї стадії змагань пройдуть у вівторок-четвер.