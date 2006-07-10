Як Матерацці обізвав Зідана

Причиною інциденту, що стався між гравцями збірних Франції та Італії у фіналі Чемпіонату світу з футболу - Зінедіном ЗІДАНОМ і Марко МАТЕРАЦЦІ, стало те, що останній назвав З.ЗІДАНА «терористом» і згадав про кабільське походження капітана збірної Франції.

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на новостійний французький телеканал Ель-Се-І.

«Батько ЗІДАНА належить до алжирської нацменшини кабілів. Цей народ берберської групи, який, судячи з усього, був корінним населенням частини Магріба до захоплення його арабами. Кабіли впродовж новітньої історії неодноразово піддавалися утискам, особливо в період колоніального французького режиму. Ряд виступів кабілів за свої права були жорстоко подавлені в 70-і і 80-і роки. Кабіли тримаються дещо відособлено від алжирських арабів як у самому Алжирі, так і у Франції», цитує ІТАР-ТАСС французький телеканал.

Образа на національному грунті як в Алжирі, так і у Франції є дуже серйозною, тому реакція З.ЗІДАНА в цьому випадку не дивна. Кабіли впродовж своєї історії були стійкими воїнами - такими чоловіки вважають себе і в цивільному житті. Кабіли є мусульманами-суннітами, зазначають ЗМІ.

У фінальному матчі Чемпіонату світу з футболу між збірними Франції та Італії капітан французької збірної З.ЗІДАН був видалений на 109-й хвилині за нанесення сильного удару головою в груди італійцю М.МАТЕРАЦЦІ. Цей матч був останнім для З.ЗІДАНА у складі збірної в його 20-річній футбольній кар`єрі.

У фіналі Чемпіонату світу з футболу перемогла збірна Італії.