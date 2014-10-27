Тейшейра запустив м'ячем у вболівальників в кінцівці матчу "Шахтар" - "Полтава"

На 90-й хвилині матчу 1/8 фіналу Кубка України «Шахтар» - «Полтава» стався інцидент за участю бразильського легіонера донецької команди Алекса Тейшейри.

Гравець, який перебував у бічної лінії, з силою запустив м'яч у сидівших на трибунах вболівальників. Невідомо, що викликало гнів Тейшейри. Можливо, таким чином бразилець відреагував на образи на свою адресу.

Рефері матчу показав гравцеві жовту картку.

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Полтава" завершився з рахунком 4:1 на користь донецького клубу.