У мене є всі складові для перемоги - Пулєв напередодні бою з Кличком

Про це він заявив в інтерв'ю Sport.segodnya.

Зокрема, відповідаючи на питання про плани на бій Пулєв зазначив: "Не хочу розкривати наші тактичні задумки, це буде тільки на руку Володимиру. Але обіцяю любителям боксу цікавий поєдинок. Тому що за останній час у Володимира був тільки один хороший суперник - Олександр Повєткін. Після нього Кличко боксував з Леапаї, але це був легкий бій для Володимира".

Говорячи про свої шанси в цьому бою Пулєв зазначив: "Я думаю, у мене є всі складові для перемоги. Я добре готовий фізично, я швидкий, у мене буде хороша стратегія. Впевнений, що бій піде за моїм сценарієм".

Разом з тим, Пулєв поскаржився на нерівні умови підготовки до бою: "Як боєць Sauerland Event я підписав угоду з антидопінговим агентством NADA. На п'ять років. Це була вимога каналу ARD. Я постійно повідомляю їм про свої пересування - в яке місто я прибуваю, в який готель. Якщо вони мене там не знайдуть, це буде прирівняно до позитивної допінг-пробі. Якось я написав їм, що їду з Болгарії до брата в Німеччину, так мене чекали вже в аеропорту. Тільки за останній місяць я тричі складав допінг-проби. Всього в цьому році вже разів шість мінімум. Це багато, але я не бачу в цьому великої проблеми. Я хочу, щоб всі знали: я чистий. А у Кличка абсолютно інші умови договору з антидопінговим агентством - він здає допінг-проби тільки після бою. Я йому запропонував: Володимир, давай будемо в рівних умовах, здай допінг-пробу до бою. Але він відмовився, пославшись на свій контракт. Так, формально Кличко нічого не порушує. Але він же чемпіон! Я б на його місці погодився здати аналіз до бою, щоб усім довести, що він чистий".

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Пулєв відбудеться 15 листопада в Гамбурзі (Німеччина).

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