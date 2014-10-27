"Шахтар" розтрощив "Полтаву" у повторному матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був другий поспіль розгром опонента - у першому матчі в Полтаві донеччани виграли з рахунком 5:1.

Доля матчу в Києві, де "Шахтар" проводить свої домашні матчі в рамках внутрішньоукраїнських змагань, вирішилася вже в перші 20 хвилин гри.

На 8-й хвилині рахунок відкрив Веллінгтон Нем. Бернард отримавши чудову передачу прострілив вздовж воріт на Нема, який з метра переправив м'яч у сітку. А через 13 хвилин другий гол гірників забив Олександр Гладкий. Воротар "Полтави" Кучинський вийшовши до лінії штрафного почав обігрувати Нема і втратив м'яч, який від ноги полетів у напрямку Гладкого, а той не схибив вдаривши по порожніх воротах. Ще через 2 хвилини гол забив Бернард. Нем знову віддав результативну передачу, на цей раз вивівши Бернарда один на один з Кучинським, а той ударом в нижній кут втретє засмутив голкіпера. Нарешті, наприкінці тайму, на 39-й хвилині Бернард зробив дубль. Марлос залишивши не у справ трьох суперників віддав чудову передачу в штрафний майданчик Бернарду, який технічно пробив у нижній кут - 4:0.

Після перерви гравці "Шахтаря" помітно знизили швидкість і дозволили супернику проявити свої атакуючі якості. Втім, більше ніж на один гол полтавці не награли. На 50-й хвилині гол забив Дмитро Коркішко. Свій індивідуальний прохід у штрафний Коркішко завершив точним ударом низом у дальній від голкіпера кут - 4:1.

Таким чином, за сумою двох матчів "Шахтар" обіграв опонента з загальним рахунком 9:2.

Як повідомляв УНІАН, 27-30 жовтня відбуваються матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу.

Сьогодні відбудеться ще один матч - ввечері на поле "Дніпро-Арени" в Дніпропетровську зустрінуться "Дніпро" і "Волинь".