Тенісист Долгополов програв на старті турніру "Мастерс" в Парижі

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У матчі першого кола киянин поступився молодому австрійському тенісистові Домініку Тіму з рахунком 2:6, 6:4, 0:6.

Матч тривав 1 годину 26 хвилин, на рахунку Долгополова 4 ейси і 4 подвійні помилки.

Раніше, в останньому раунді кваліфікаційних змагань з боротьби в цьому турнірі вибув інший представник України Сергій Стаховський.

Тенісний супертурнір BNP Paribas Masters (призовий фонд - 2,88 млн. євро) проходить у Парижі з 27 жовтня по 2 листопада. У ньому беруть участь усі найсильніші гравці світу, за винятком травмованих іспанця Рафаеля Надаля (3-я ракетка світу) і Томаша Бердиха з Чехії (8).