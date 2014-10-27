Тенісист Долгополов програв на старті турніру "Мастерс" в Парижі
15:43, 27 жовтня 2014Спорт
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Український тенісист Олександр Долгополов не зміг подолати стартовий раунд найпрестижнішого турніру серії "Мастерс" у Парижі.
Долгополов попращался з Парижем вже після першого матчу турніру / vz.ua
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
У матчі першого кола киянин поступився молодому австрійському тенісистові Домініку Тіму з рахунком 2:6, 6:4, 0:6.
Матч тривав 1 годину 26 хвилин, на рахунку Долгополова 4 ейси і 4 подвійні помилки.
Раніше, в останньому раунді кваліфікаційних змагань з боротьби в цьому турнірі вибув інший представник України Сергій Стаховський.
Тенісний супертурнір BNP Paribas Masters (призовий фонд - 2,88 млн. євро) проходить у Парижі з 27 жовтня по 2 листопада. У ньому беруть участь усі найсильніші гравці світу, за винятком травмованих іспанця Рафаеля Надаля (3-я ракетка світу) і Томаша Бердиха з Чехії (8).
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