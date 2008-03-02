Динамо розгромило Дніпро

Сьогодні в напруженому матчі київські динамівці в гостях переграли лідера чемпіонату дніпропетровське Дніпро з рахунком 0:4. Таким чином інтрига набирає обертів. На перший рядок таблиці виходить Шахтар (44 очки), Дніпро – другий (43), у Динамо і Металіста по 42.

4 хвилина. Кравець прорвався правим флангом, видав передачу в штрафну на Гусєва, Олег пробив, але влучив у захисника. М`яч відскочив до Корреа, який технічно обробивши його, пробив - м`яч влетів у дев`ятку воріт дніпропетровців.

36 хвилина. Динамівці спіймали Дніпро на контрвипаді. Бангура обікрав Русола і перекинув Кернозенка, який вийшов з воріт.

62 хвилина. Третій м`яч на рахунку Олега Гусєва, який увірвався в штрафну правим флангом, і в черговий раз залишивши ні з чим Русола, вирішив пробити сам.

75 хвилина. Чергова контратака киян. Нінкович передачею з центрального круга виводить Кравця сам на сам з Кернозенком (захисники Дніпра спостерігали за цим стоячи). Рахунок стає нищівним.

Чемпіонат України з футболу 19 тур Дніпро - Динамо 0:4 (Корреа 4, Бангура 36, Гусєв 62, Кравець 75)

Дніпро: Кернозенко, Грицай, Шершун, Самодін, Воробей, Русол(К), Денисов, Андрієнко (Канкава), Назаренко (Голек), Ротань, Р.Гусєв (Льопа)

Динамо: Шовковський(К), Допілка, Гіоане, Корреа (Алієв), Бангура, Михалик, О.Гусєв (Каддурі), Кравець (Шацьких), Несмачний, Нінкович, Юссуф.