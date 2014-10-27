Жеребкування 1/4 фіналу Кубка України з футболу відбудеться 31 жовтня

Процедура жеребкування пройде у столичному Будинку футболу розпочнеться об 11.00.

Перед цим, 27-30 жовтня, відбудуться матчі 1/8 фіналу змагань, в яких визначаться учасники чвертьфінальних матчів. Зокрема, сьогодні, 27 жовтня, відбудуться матчі "Шахтар" (Донецьк) - "Полтава" та "Дніпро" (Дніпропетровськ) - "Волинь" (Луцьк).

Як повідомляв УНІАН, згідно з новою формулою змагань, введеної з сезону 2014/15, починаючи з 1/8 фіналу, команди проводять на кожному етапі по два матчі для виявлення переможця пари - вдома і в гостях. Це зроблено з метою насичення календаря додатковими матчами, зокрема, через те, що кількість учасників Прем'єр-ліги нинішнього сезону скоротилась з 16 до 14, а кількість матчів чемпіонату, проведених кожним колективом, відповідно, з 30 до 26.