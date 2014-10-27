Кубок України, 1/8 фіналу, "Дніпро" - "Волинь": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Дніпропетровську проходить матч 1/8 фіналу Кубка України з футболу, в якому "Дніпро" приймає луцьку "Волинь".

27 вересня команди провели перший матч 1/8 фіналу в Луцьку і тоді у грі, що проходила у впертій боротьбі, все вирішив єдиний влучний удар у виконанні румунського легіонера "Волині" Еріка Бікфалві - 1:0.

Таким чином, сьогодні "Дніпро" влаштує перемога з різницею в 2 і більше м'ячів. Мінімальна перемога (крім рахунку 1:0), а також нічия і поразка дозволять вийти в наступний раунд луцькій команді. При рахунку 1:0 на користь господарів поля буде призначено додатковий час, а при необхідності - серія пенальті.

Крім гри в рамках Кубка України, "Дніпро" і "Волинь" також провели очний матч в рамках національної першості. На самому початку змагань, у 2-му турі, 2 серпня команди також зустрічалися у Луцьку і тоді перемогу з рахунком 1:0 здобув дніпропетровський клуб. Тоді автором єдиного голу на 85-й хвилині став вийшовший на заміну гравець "Дніпра" Євген Шахов.

"Дніпро" в нинішньому сезоні є лідером національної першості. у 9 матчах Прем'єр-ліги команда здобула 8 перемог при 1 нічиєї - 25 очок. Дніпропетровці на 2 бали випереджають київське "Динамо" і на 4 - донецький "Шахтар".

Що стосується "Волині", то ця команда в 9 матчах Прем'єр-ліги здобула лише 3 перемоги, 1 нічию та 5 поразок. Вона набрала 10 очок і посідає 10-е місце в турнірній таблиці, відстаючи від "Дніпра" на 15 балів.

На котирування букмекерських контор явним фаворитом гри вважається "Дніпро". На перемогу господарів поля ставки приймаються з коефіцієнтом 1.25 до 1, на нічию - 5.8 до 1, а на перемогу "Волині" - 12 до 1. На прохід у наступний раунд змагань (перемогу за сумою двох матчів) - на "Дніпро" ставки приймаються з коефіцієнтом 1.45 до 1, а на "Волинь" - 2.65 до 1.