Українська тенісистка Бондаренко піднялася на 65 позицій у рейтингу WTA

Українка піднялася з 275-го на 210-е місце. що практично забезпечує їй участь у кваліфікаційних змаганнях першого турніру сезону-2015 серії "Великого шолома" - Відкритого чемпіонату Австралії, повідомляє Тенісний портал України.

Такого успіху Бондаренко досягла завдяки тому, що напередодні завоювала титул чемпіонки на турнірі ITF у Мейконе (США).

Кращими серед українок залишаються Еліна Світоліна - 30-я позиція, Леся Цуренко - 98-я, Марина Заневська - 135-я (-1), Катерина Козлова - 137-я й Юлія Бейгельзімер - 170 (-2).

У чоловічому рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (АТР) Олександр Долгополов втратив один пункт і став 25 ракеткою світу. Сергій Стаховський зберіг 60-ю позицію. У другій сотні світового рейтингу також два українця. Ілля Марченко піднявся з 170-го на 169-е місце, Денис Молчанов - з 176-го на 173-е.

Кращими тенісистами світу, як і раніше, у жінок вважається Серена Вільямс (США), а у чоловіків - Новак Джокович (Сербія).