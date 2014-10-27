Визначена п`ятірка кращих гравців тижня баскетбольної Суперліги

Про це повідомляє офіційний сайт Суперліги.

Кращими захисниками стали - Олександр Рибалко («Ферро-ЗНТУ»), на рахунку якого в середньому за гру 20.5 очка, 5.5 передачі, 3 перехоплення й 2 підбирання, а також Ремон Мор («Хімік») — 21 очко, 5 передач, 3 підбирання й 1.5 перехоплення.

Кращими форвардами визнані Дмитро Глєбов («Миколаїв») – 17.5 очка, 5.5 підбирання, 3 передачі та 2.5 перехоплення, й Андрій Агафонов («Одеса»), який набирав 16 очок, 8.5 підбирання, 3.5 передачі й 1.5 перехоплення в середньому за матч.

А кращим центровим визнаний Михайло Анісімов («Будівельник») – 15.5 очка, 6.5 підбирання та 4 передачі.

На даний момент лідером турнірної таблиці Суперліги є "Хімік" (Южне) - 5 перемог у 5 матчах. Слідом у таблиці йдуть дніпропетровський "Дніпро" та запорізький "Ферро-ЗНТУ" - по 3 перемоги при 1 поразці. У чинного чемпіона України київського "Будівельника" 2 перемоги при 2 поразках й 6-е місце в турнірній таблиці Суперліги.