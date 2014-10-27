Кличко перервав підготовку до бою з Пулєвим, щоб проголосувати на виборах

Про це сам спортсмен повідомив на своїх сторінках в Twitter і Facebook.

Для цього Володимиру довелося покинути свій тренувальний табір в австрійському Гоїнгу, де він готуватися до поєдинку з болгарином Кубратом Пулєвим, і відправитися в українське консульство в Мюнхені.

«Українці - це вільна нація. І ми обираємо майбутнє нашої держави і наших дітей. Ми, українці - разом! Слава Україні!» - заявив Володимир, після голосувати.

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Пулєв відбудеться 15 листопада в Гамбурзі (Німеччина).

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