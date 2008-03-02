Валуєв каже, що Кличко не хоче з ним зустрічатися

Екс-чемпіон світу за версією WBA у суперважкій вазі Микола Валуєв прокоментував ймовірність проведення найближчим часом боїв з Володимиром Кличком і Олександром Повєткіним.

«Про Кличка нічого сказати не можу, – заявив Валуєв виданню «Спорт Уик-Энд». – Брати, на відміну від Дону Кінга, який дуже хоче побачити бій Валуєв, – Кличко, не дуже-вже прагнуть домовлятися. Ну а що стосується Повєткіна. Зі всіх важкоатлетів Саша для мене єдиний справжній друг. А битися з друзями... Я категорично проти. Звичайно, бокс є бокс, і часто бувало, коли друзі зустрічалися на рингу і били один одного, як затяті вороги. А після бою знову щиро тисли один одному руки. Думаю, наш випадок не виключення. І якщо доля все-таки зведе нас на рингу в офіційному поєдинку, кожен, безумовно, прагнутиме перемоги. Але мені б дуже не хотілося, щоб таке сталося».

Газета.ру