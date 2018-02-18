З'явилося відео переможного стрибку Абраменка у Пхьончхані
22:08, 18 лютого 2018Спорт
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Золото Абраменка стало третім для України за всю історію зимових Ігор.
Олександр Абраменко / REUTERS
Сьогодні українець Олександр Абраменко завоював золоту медаль на Олімпійських іграх в Пхьончхані. Це перша медаль для України на 23-х зимових Олімпійських іграх.
Канал Eurosport опублікував у Youtube відео переможного стрибку українського спортсмена.
Як повідомляв УНІАН, золота медаль на зимових Іграх, яку завоював фрістайліст Олександр Абраменко, стала для України третьою за історію "білих" Олімпіад.
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