З'явилося відео переможного стрибку Абраменка у Пхьончхані

Золото Абраменка стало третім для України за всю історію зимових Ігор.

Сьогодні українець Олександр Абраменко завоював золоту медаль на Олімпійських іграх в Пхьончхані. Це перша медаль для України на 23-х зимових Олімпійських іграх.

Канал Eurosport опублікував у Youtube відео переможного стрибку українського спортсмена.

Як повідомляв УНІАН, золота медаль на зимових Іграх, яку завоював фрістайліст Олександр Абраменко, стала для України третьою за історію "білих" Олімпіад.