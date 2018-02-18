З'явилося відео переможного стрибку Абраменка у Пхьончхані

22:08, 18 лютого 2018
Спорт
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Олександр Абраменко / REUTERS

Сьогодні українець Олександр Абраменко завоював золоту медаль на Олімпійських іграх в Пхьончхані. Це перша медаль для України на 23-х зимових Олімпійських іграх.

Канал Eurosport опублікував у Youtube відео переможного стрибку українського спортсмена.

Як повідомляв УНІАН, золота медаль на зимових Іграх, яку завоював фрістайліст Олександр Абраменко, стала для України третьою за історію "білих" Олімпіад.

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Теги: #Олімпійські ігри#Олімпійські ігри-2018#золото Абраменко