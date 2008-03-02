«Челсі» здобув переконливу перемогу

Граючи в гостях у "Вест Хема", підопічні Аврама Гранта здобули перемогу з великим рахунком, - 0:4.

Явної переваги "аристократи" добилися, незважаючи на те, що Дідьє Дрогба провів матч на лаві запасних, в нападі грав лише Ніколя Анелька за підтримки Калу і Джо Коула, а Франк Лемпард на 36-ій хвилині залишив поле, одержавши червону картку.

На відміну від розчарованого грою "Вест Хема" Алана Кербішлі, Аврам Грант не приховував задоволення успіхом. "Ми здорово почали, і, коли б не червона картка, рахунок був би ще більший", - сказав наставник "Челсі".

Грант запевнив, що зробить все, щоб завоювати чемпіонський титул. "Я не звик здаватися і не маю наміру починати це робити в своєму віці", - сказав він. У середині майбутнього тижня "Челсі" чекає серйозне випробування - в рамках Ліги чемпіонів він зустрічається вдома з "Олімпіакосом".

Нічия "Арсеналу" вдома з "Астон Віллою" і перемога "Манчестер Юнайтед" в гостях над "Фулхемом" знову разом збирають три ведучих клуби Англії. Між лідерами одне очко, "Челсі" відстає від них на 6 і 7 очок відповідно, маючи матч у запасі.

Результати матчів 28-го туру Прем`єр-ліги:

"Фулхем" - МЮ 0:3

"Вест Хем" - "Челсі" 0:4

"Арсенал" - "Астон Вілла" 1:1

"Бірмінгем" - "Тоттенхем" 4:1

"Дербі Каунті" - "Сандерленд" 0:0

"Ньюкасл" - "Блекберн" 0:1

"Мідлсбро" - "Редінг" 0:1

"Манчестер Сіті" - "Віган" 0:0

Сьогодні відбудуться ще два матчі: клуб Андрія Вороніна в гостях битиметься з "Болтоном", а "Евертон" позмагається з "Портсмутом".

За матеріалами ВВС і офіційного сайту ФК "Челсі"