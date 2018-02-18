"Україна пишається": Порошенко привітав Абраменка з золотом на Олімпіаді в Пхьончхані

"Україна пишається твоєю перемогою!", - написав президент.

Президент України Петро Порошенко привітав українського фрістайліста Олександра Абраменка з перемогою на зимовій Олімпіаді у Південній Кореї.

Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Щиро вітаю Олександра Абраменка із золотою медаллю з фрістайлу на зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані. Україна пишається твоєю перемогою!", - написав президент.

Як повідомляв УНІАН, українець Олександр Абраменко завоював золоту медаль на Олімпійських іграх в Пхьончхані. У вирішальній третій спробі 30-річний український спортсмен набрав 128.51 бали, прекрасно виконавши стрибок і залишивши позаду всіх конкурентів.