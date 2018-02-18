"Україна пишається": Порошенко привітав Абраменка з золотом на Олімпіаді в Пхьончхані
15:29, 18 лютого 2018Спорт
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"Україна пишається твоєю перемогою!", - написав президент.
Олександр Абраменко / REUTERS
Президент України Петро Порошенко привітав українського фрістайліста Олександра Абраменка з перемогою на зимовій Олімпіаді у Південній Кореї.
Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.
"Щиро вітаю Олександра Абраменка із золотою медаллю з фрістайлу на зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані. Україна пишається твоєю перемогою!", - написав президент.
Як повідомляв УНІАН, українець Олександр Абраменко завоював золоту медаль на Олімпійських іграх в Пхьончхані. У вирішальній третій спробі 30-річний український спортсмен набрав 128.51 бали, прекрасно виконавши стрибок і залишивши позаду всіх конкурентів.
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