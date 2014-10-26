Польський боксер Вах відмовив Пулєву у підготовці до бою з Кличком

Відомий польський супертяж Маріуш Вах, колишній претендент на пояси в суперважкій вазі українця Володимира Кличка, відмовився допомагати обов'язковому претенденту на титул IBF Кубрату Пулєву у підготовці до поєдинку з чемпіоном світу Володимиром Кличком, повідомляє Sportbox.

Раніше Вах погодився допомогти болгарину і навіть провів з ним перший спаринг, однак збір довелося перервати через травму українця, коли бій перенесли з 6 вересня на 15 листопада.

Своє нинішнє рішення не допомагати Пулєву поляк пояснює бажанням зосередитися на власній кар'єрі. Вах має намір вийти на ринг проти переможця битви між співвітчизниками Артуром Шпилькою і Томашем Адамеком, які проведуть бій 8 листопада в Кракові.

Вах програв Кличку в очному бою 10 листопада 2012 року за очками, протримавшись всі 12 раундів і уникнувши нокауту. Однак, згодом, у поляка виявили допінг і дискваліфікували на тривалий термін.

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Пулєв відбудеться 15 листопада в Гамбурзі (Німеччина).

Читайте всі новини про бій Володимир Кличко - Кубрат Пулєв завдяки прес-туру у Гамбург, організованого офіційним фан-клубом братів Кличків спільно з ТМ «Агробізнес».