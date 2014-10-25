Віктор Скрипник очолив клуб Бундесліги "Вердер"

Новим головним тренером футбольного клубу німецької Бундесліги «Вердер» (Бремен) призначений український фахівець Віктор Скрипник.

Про це повідомляє прес-служба бременського клубу.

Колишній наставник команди Робін Дутт відправлений у відставку після поразки в рамках 9-го туру чемпіонату "Кельну" - 0:1. Ця гра відбулася напередодні, в п'ятницю, 24 жовтня.

Колись лідер німецького чемпіонату (16-кратний призер, в тому числі 4-кратний чемпіон) «Вердер» у минулому сезоні посів 12-е місце в підсумковій турнірній таблиці, а нині замикає турнірну таблицю першості.

Віктор Скрипник грав в чемпіонаті України за запорізький «Металург» і дніпропетровський «Дніпро», а з 1996-го по 2004 рік захищав кольори саме «Вердера». Він володіє титулом чемпіона Німеччини 2004 року, а також володаря національного Кубка 1999 і 2004 рр.,

Скрипник розпочав тренерську роботу в 2004 році саме в «зелено-білій» команді в якості наставника юнаків. До сьогоднішнього дня він тренував команду U-23. Допомагати українцеві буде дворазовий призер чемпіонатів світу у складі збірної Німеччини Торстен Фрінгс.