Віктор Скрипник очолив клуб Бундесліги "Вердер"
Український фахівець змінив "юнаків" на головну команду клубу
Новим головним тренером футбольного клубу німецької Бундесліги «Вердер» (Бремен) призначений український фахівець Віктор Скрипник.
Про це повідомляє прес-служба бременського клубу.
Колишній наставник команди Робін Дутт відправлений у відставку після поразки в рамках 9-го туру чемпіонату "Кельну" - 0:1. Ця гра відбулася напередодні, в п'ятницю, 24 жовтня.
Колись лідер німецького чемпіонату (16-кратний призер, в тому числі 4-кратний чемпіон) «Вердер» у минулому сезоні посів 12-е місце в підсумковій турнірній таблиці, а нині замикає турнірну таблицю першості.
Віктор Скрипник грав в чемпіонаті України за запорізький «Металург» і дніпропетровський «Дніпро», а з 1996-го по 2004 рік захищав кольори саме «Вердера». Він володіє титулом чемпіона Німеччини 2004 року, а також володаря національного Кубка 1999 і 2004 рр.,
Скрипник розпочав тренерську роботу в 2004 році саме в «зелено-білій» команді в якості наставника юнаків. До сьогоднішнього дня він тренував команду U-23. Допомагати українцеві буде дворазовий призер чемпіонатів світу у складі збірної Німеччини Торстен Фрінгс.