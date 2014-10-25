Троє українських бадмінтоністів перемогли на турнірі в Ізраїлі

У кібуці Хатцор (Ізраїль) завершився міжнародний турнір рівня International Series з призовим фондом 5 тисяч доларів.

Артем Почтарьов (Харків) переміг і в одиночній категорії, і в парі з Геннадієм Натаровим. Сильніше за інших була і наша змішана пара Геннадій Натаров - Юлія Казаринова (Харків та Миколаїв відповідно).

У фіналі одиночних змагань Почтарьов повинен був зіграти з болгарином Благовістом Кісєвим, але суперник відмовився від боротьби через травму.

В парі з Натаровим він обіграв у фіналі ізраїльтян Олександра Бассо та Ліора Кройтера - 11:5, 11:10, 11:10.

Нарешті, в міксті, український дует Натаров - Казарінова був сильнішим від інтернаціональної пари Флоран Рианчо (Франція)/Кейт Фоо Куне (Маврикій) - 11:6, 11:7, 8:11, 11:10.

У жіночому одиночному розряді перемогу здобула Тельма Сантос з Португалії.

Турнір в Ізраїлі проходив з 23 по 25 жовтня.