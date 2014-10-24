"Шахтар" не дозволив Луческу очолити збірну Румунії

Про це заявив генеральний директор ФК "Шахтар" Сергій Палкін, повідомляє Reuters.

"Ми зустрічалися з президентом румунської федерації Разваном Бурляну і я пояснив, що Луческу не може суміщати дві посади", - заявив Палкін. "У Містера контракт до кінця сезону і він залишається в " Шахтарі", - додав генидерктор.

Посада наставника збірної Румунії стала вакантною після того, як її покинув минулого тижня Віктор Піцурке. Тренер прийняв пропозицію очолити "Аль-Іттіхад" з Саудівської Аравії. Після цього відразу кілька джерел повідомили про те, що головним претендентом на пост тренера збірної Румунії є Луческу. Нібито, румунська федерація пропонувала йому укласти контракт до завершення чемпіонату світу 2018-го року.

Офіційного підтвердження цієї інформації до сьогоднішнього дня не було ні від ФК "Шахтар", ні від Румунської федерації футболу.