Київське "Динамо" розгромно програло "Ольборгу" у матчі Ліги Європи

У данському Ольборзі завершився матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, в якому місцевий однойменний клуб приймав київське "Динамо" і несподівано виграв з рахунком 3:0.

Доля матчу була вирішена в першому таймі.

На 11-й хвилині гол забив Томас Еневольдсен. Після обріза праворуч гравця "Динамо" Олександра Драговича данець Еневольдсен з льоту пробив з меж штрафного майданчика і м'яч влетів у сітку поруч зі штангою. Стрибок воротаря киян Олександра Рибки виявився марним - 1:0.

А на 39-й хвилині відзначився Микола Томсен. Данці швидкою атакою "розкатали" оборону киян і в результаті Брун віддав праворуч на дальній кут воротарського майданчика, а набіг Томсен закотив м'яч у порожні ворота - 2:0.

У другому таймі кияни перехопили ініціативу і навіть мали шанси відзначитися, але забити хоча б один гол у ворота суперника так і не змогли.

У свою чергу, Томсен вже в доданий арбітром час, на 91-ій хвилині забив третій гол своєї команди - 3:0.

Таким чином, після 3-х турів у "Динамо" залишилося 6 очок в турнірній таблиці Групи J Ліги Європи. Стільки ж очок у "Ольборга" та румунської "Стяуа". У португальського "Ріу Аве" - 0 балів.